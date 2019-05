R. Gentile: "Sarei andato avanti con Gattuso. Inzaghi? Ha dimostrato di saper gestire un gruppo"

Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sull'addio di Gattuso e sul nome di Simone Inzaghi, tra i favoriti per sedere sulla panchina rossonera: "Ennesima ripartenza, faccio fatica a capirne i motivi, il Milan è arrivato ad un passo dalla Champions. Gattuso ha lasciato tanto e ha rassegnato le dimissioni, sarei andato avanti con lui. Il suo lavoro è stato più che buono, in linea con le aspettative. I nomi che si fanno sono molto bravi, Inzaghi nei suoi anni di Lazio ha dimostrato di saper gestire un gruppo, si è tolto delle belle soddisfazioni, ha giocato un calcio molto gradevole due stagioni fa. E' duttile, non è fissato su dogmi particolari, sfrutta al meglio le caratteristiche dei giocatori. Forse è quello che merita di più questa opportunità".