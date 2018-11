R. Sorrentino (neurologo): "Quello di Higuain per tanti era solo un calcio di rigore, ma per lui era un riscatto personale"

Rosario Sorrentino, neurologo, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha parlato della reazione di Gonzalo Higuain nel match contro la Juventus: "Per la maggior parte delle persone quello era soltanto un calcio di rigore, ma in quel flusso delle idee c'era riscatto personale, in quel momento la persona è sola, vive un momento di solitudine, un momento di verità. Nel cervello l'emozione può battere la ragione, la ragione poi si ripristina ma troppo tardi, quando tutto è accaduto".