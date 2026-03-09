Rabiot a MTV: "Volevo vincere, sono molto felice. Questo è lo spirito giusto che dobbiamo avere sempre, non solo nel derby"

Dopo la vittoria per 1-0 nel derby di Milano, Adrien Rabiot ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV: "Sono molto felice per la vittoria. Volevo vincere il derby e lo abbiamo fatto in un bel modo. Siamo tutti soddisfatti. Nel calcio di oggi bisogna difendere in undici. Anche Leao ci ha dato una grande mano, così come Pulisic. Questo è lo spirito giusto che dobbiamo avere sempre, non solo nel derby. Anche la difesa ha fatto una grande partita".

Post-match reaction from Adrien Rabiot 🎙️ pic.twitter.com/p3Ch6YEhkA — AC Milan (@acmilan) March 9, 2026

Questo il tabellino di Milan-Inter, match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

MILAN-INTER 1-0

Marcatori: 35’ Estupinan

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 73’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 84’ Nkunku), Leão (dal 73’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Jashari. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 80’ Diouf), Akanji, Bastoni (dal 68’ Carlos Augusto); Luis Henrique (dal 59’ Dumfries), Barella (dal 68’ Frattesi), Zieliński, Mkhitaryan (dal 59’ Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. A disp.: Di Gennaro, J. Martínez; Acerbi, De Vrij, Darmian; Çalhanoğlu; Lavelli, L. Martínez. All.: Chivu.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 65’ Bastoni, 69’ Dumfries, 80’ Rabiot, 89’ Modric.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.