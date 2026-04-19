Rabiot: "Bene i 3 punti, potevamo giocare meglio. Futuro Allegri? Cosa farà non lo so, lo può dire solo lui"

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Adrien Rabiot, indubbiamente l’MVP di Hellas Verona-Milan, è stato intervistato da DAZN al termine del match del Bentegodi. Il francese, decisivo col suo gol, ha parlato così:

Che partita è stata?

“Non è una questione di essere guariti, a questo punto della stagione è importante vincere e prendere i punti per raggiungere l’obiettivo. Ma abbiamo sbagliato troppo, sulle ripartenze potevamo fare meglio e poi ci stanchiamo di più inutilmente. Dobbiamo lavorare su questo ed essere più tranquilli. Avevamo parecchi palloni su cui ripartire dove potevamo fare meglio. Ok la vittoria, ma potevamo fare di più sotto il punto di vista del gioco”.

Difficile superare il contraccolpo dato dall’uscita dalla corsa scudetto?

“No, l’abbiamo messo alle spalle. Siamo giocatori, conosciamo bene il calcio. Quell’obiettivo è andato, ora dobbiamo essere concentrati sulla Champions. Possono capitare delle difficoltà e un avere un po’ di stanchezza. Dobbiamo rimanere uniti come stasera, anche se non abbiamo giocato bene lo spirito era quello e ci ha portato i tre punti. La mentalità va bene, dobbiamo migliorare il gioco”.

Siete il Milan di Allegri? Lo volete anche il prossimo anno?

“Sì, non è nemmeno una questione. Poi cosa farà il mister non lo so, lo può dire solo lui. Come ho detto, il mister ci ha dato tanta forza e fiducia in questa stagione. Per raggiungere l’obiettivo lo dobbiamo fare per noi e per i tifosi, ma anche per il mister e per lo staff, tutti questi che lavorano ogni giorno per noi. Poi il resto, chi andrà via a fine stagione non lo so. Ma finché non è raggiunto l’obiettivo dovremo essere tutti dentro”.