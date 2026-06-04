Costacurta critico con Cardinale e Ibrahimovic: "Siccome hanno sbagliato in passato, potrebbero continuare a farlo anche in futuro”
Nel corso del consueto appuntamento con "Calciomercato - L'Originale", Alessandro Costacurta ha parlato di Milan e del - nuovo - modus operandi della proprietà rossonera, orientata a puntare su profili stranieri piuttosto che italiani: “Le persone a cui si affidano sono persone con cui hanno lavoro in passato e sanno che lavorano in una certa maniera. Lo diciamo spesso: campionato italiano non è il più bello ma il più particolare, e gli allenatori per fare bene in Italia devono avere un minimo di esperienza. Scelta sorprendente quella di andare su un tecnico straniero. Siccome hanno sbagliato in passato, potrebbero continuare a farlo anche in futuro”.
Sul possibile approdo di Allegri sulla panchina del Napoli ha invece detto: "La scelta di Allegri…sono perplesso, la trovo strana. Considerando le individualità del Napoli pensavo che De Laurentiis si rivolgesse ad un allenatore diverso”.
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