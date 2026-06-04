MN - Bartesaghi in vista della prossima stagione: "Ripartiamo, lecchiamoci prima le ferita e poi vediamo"

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Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha risposto ad alcune domande del collega Alessandro Schiavone.

Nel post partita di Lussemburgo-Italia, sfida vinta di misura dalla Nazionale azzurra grazie alla rete di Pio Esposito, Davide Bartesaghi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per rispondere ad alcune domande che gli sono state poste dal collega Alessandro Schiavone.

Dove può migliorare Bartesgahi?

"Ho ancora tanto da migliorare. È il mio primo anno tra i grandi, e piano piano sto facendo quello che mi sono prefissato ma con obiettivi ancora più grandi per le prossime stagioni".

Obiettivo seconda stella e buona stagione in Europa League?

"Ripartiamo prima, lecchiamoci le ferite, poi vediamo cosa succede".