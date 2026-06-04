MN - Cos'è il Milan per Savicevic? Il 'Genio': "Una giusta scelta"

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Dejan Savicevic, il "Genio", è intervenuto nella prima puntata del podcast "Derbyssimo Legens x MilanNews"

Dejan Savicevic, detto "Il Genio", uno dei giocatori più eleganti ad aver vestito la maglia numero 10 del Milan e ancora oggi uno dei calciatori più amati dai tifosi rossoneri con qualche primavera in più, è stato protagonista del primo appuntamento podcast con ""Derbyssimo Legends x MilanNews" (CLICCA QUI per vedere la puntata completa su YouTube), intervistato da Stefano Fisico e Stefano Eranio. Ha parlato soprattutto del Milan del passato ma non è mancata qualche frecciatina anche sul presente.

Se avessi la bacchetta magica cosa cambieresti?

"Se potessi giocherei la finale del '95 contro l'Ajax. Inoltre mi dispiace non essere mai stato forte fisicamente".

Il Milan per te è...

"Una giusta scelta".

I giocatori più forti con cui hai giocato?

"Baresi, Maldini, van Basten".