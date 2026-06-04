Italiano-Besiktas, ci siamo: firma attesa nelle prossime ore
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Dopo aver allenato Spezia, Fiorentina e Bologna, Vincenzo Italiano è pronto a cominciare una nuova esperienza all'estero.
Vincenzo Itlaiano è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Besiktas. Dopo i continui contatti tra le parti, una delegazione turca è arrivata a Roma in giornata per definire gli ultimi dettagli dell'operazione.
L'ex tecnico del Bologna, secondo il collega Gianluca Di Marzio, dovrebbe firmare nella giornata di domani un contratto biennale con il Besiktas. Sul tavolo una proposta considerata molto importante, tanto da avvicinare sensibilmente la chiusura dell'accorso. Per Italiano si profila quindi una nuova esperienza all'esterno, sulla panchina di uno dei club più prestigiosi della Turchia.
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