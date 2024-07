Rabiot esalta Theo: "E' fondamentale e non ha bisogno di presentazioni, è anche il vice-capitano del Milan"

vedi letture

E' intervenuto così in conferenza stampa Adrien Rabiot, centrocampista francese e attualmente alla Juventus, che ha voluto parlare del rendimento del suo compagno di nazionale, Theo Hernandez, decisivo nell'ultima sfida contro il Portogallo.

Queste le considerazioni del centrocampista della Francia su Theo: "È un giocatore di cui si parla meno in questa squadra ma che ha un ruolo importante. E' un elemento fondamentale. In Italia non ha più bisogno di presentazioni. Al Milan è vicecapitano. In Azzurro aveva belle partite. Gestisce molto bene anche la pressione, lo abbiamo visto realizzando questo tiro decisivo in porta. Ha un gioco semplice ma ci fa tanto bene, è un giocatore davvero fondamentale, che si abbina molto bene con Kylian Se ognuno farà la sua parte andremo in finale".