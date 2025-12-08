Rabiot: "Il gol? Ogni tanto c’è bisogno di una giocata che cambia la partita..."

Adrien Rabiot, oggi in gol con un tiro spettacolare, ha parlato a Sky al termine di Torino-Milan 2-3. Le sue parole:

Tu sai cosa vuol dire vincere…

“Siamo entrati male nella partita. Nella seconda parte del promo tempo abbiamo fatto molto bene, all’intervallo ci siamo detti di essere più cattivi. Si è visto subito il cambiamento di ritmo. L’entrata di Pulisic ci ha fatto bene. Queste partite dimostrano che a livello di mentalità ci siamo, ma fa vedere anche che dobbiamo entrare meglio: non sempre puoi vincere 3-2 dopo essere andato sotto 2-0. Ma sono contento della squadra oggi”.

Sul gol:

"Avevamo bisogno di questo. Ogni tanto c’è bisogno di una giocata che cambia la partita, è stata quella. Poi tutti abbiamo fatto bene. CI sono stati anche errori, ma l’importante è la mentalità: dobbiamo continuare così, tutti, anche quelli che sono entrati. Poi vediamo dove arriviamo, ma siamo fiduciosi”.

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.