Rabiot-Juve, è gelo: il francese non risponde all'offerta di Giuntoli. Le squadre alla finestra

La telenovela di Adrien Rabiot rischia di essere arrivata ad un punto morto della trattativa: il francese non risponde più ai bianconeri, dopo l'ultima offerta fatta da Giuntoli che ammontava a circa 7 milioni di euro a stagione per rinnovare il suo contratto. Il giocatore, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non avrebbe infatti mandato più alcun segnale a nessuna delle parti coinvolte: né tramite la mamma-agente Veronique, né alla dirigenza bianconera e nemmeno via social.

Durante l'avventura con la Francia in Germania, Rabiot aveva dichiarato: "Da ieri non sono più un giocatore della Juve, ora è così. Futuro? Non so cosa succederà ma non ho voglia di parlare di questo. Penso che i tifosi della Juve abbiano capito che sono concentrato sull'Europeo con la mia nazionale e vedremo cosa succederà dopo. Il mio focus è al 100% qui, poi ovviamente sono sempre in contatto con la società".

Questo contatto si sarebbe via via andato a spegnere in queste settimane, arrivando al silenzio attuale: la Juventus pensa di avere fatto il possibile per convincerlo, avendogli proposto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 7 milioni e mezzo più bonus. Real Madrid, Liverpool, Galatasaray, Milan e Roma si sono informate sulla sua situazione, senza arrivare a nessun affondo.