Rabiot sull'Europeo: "L'Italia ha giocatori di qualità, ma la Francia è la favorita"

Adrien Rabiot, centrocampista francese della Juventus, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato fra le altre cose dell’ormai imminente Europeo. Rabiot ha detto: “Siamo campioni del Mondo, vice-campioni d’Europa, abbiamo giocatori di altissimo livello, da Pogba a Kanté, da Mbappé a Griezmann. Ed è tornato Benzema che porta un contributo importante. È normale che la Francia abbia l’etichetta di favorita. Non ci possiamo nascondere. Ma siamo sereni, fiduciosi e motivati. L’Italia ha giocatori di qualità che conosco bene affrontandoli in Serie A. È una nazionale forte e giovane, dal bel potenziale, che avrà la sua da dire. Non sarebbe male una finale contro di loro, soprattutto se alla fine vinciamo noi”.