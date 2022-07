Radu: "Bologna-Inter mi butto giù. Ricordo bene le parole di Handanovic..."

MilanNews.it

Ionut Radu, portiere di proprietà dell'Inter passato quest'estate in prestito alla Cremonese, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, partendo dall'errore in Bologna-Inter che costò una fetta di Scudetto ai nerazzurri: "Quel giorno ero giù, è stato un momento molto difficile per me. Ricordo bene le parole di Samir (Handanovic il giorno dopo disse che quell'errore l'avrebbe fatto crescere, ndr). Aveva ragione, in questi casi bisogna rialzarsi e lavorare ancora più duramente. Dimenticare e imparare dagli errori".