Rafael Leao, esterno o punta? Tutti i numeri in stagione

Nella stagione 20/21 Rafael Leao sta dimostrando una crescita importante. Per mister Pioli è ormai uno dei titolari, e l'assenza prolungata di Zlatan Ibrahimovic gli ha permesso anche di giocare diverse partite da prima punta. Il portoghese è un giocatore duttile che essere schierato anche sulla fascia, e dai numeri si vede come riesce ad essere determinante a prescindere dalla posizione. Queste le sue statistiche in stagione in Serie A:

Ala sinistra: 6 presenze, 373 minuti, 2 gol, 3 assist, 9 tiri.

Punta: 5 presenze, 434 minuti, 3 gol, 1 assist, 10 tiri.

Ala destra: 2 presenze, 135 minuti, 0 gol, 0 assist, 0 tiri in porta.