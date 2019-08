Rafael Leao, nel corso della sua presentazione a Casa Milan, al paragone fatto con Ronaldo (il Fenomeno), lui ha risposto: "Un paragone un po' scomodo: è un grandissimo giocatore, devo lavorare tanto per arrivare a quel livello. A me piace muovermi, giocare con la squadra, Tiago Fernandes mi conosce benissimo e sa che devo ancora migliorare, in finalizzazione e non solo."