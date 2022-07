Ragno su Maignan: "Arma migliore? La concentrazione. Ha l'unico obiettivo di essere sempre pronto"

MilanNews.it

Gigi Ragno membro dell'eccellente staff dei portieri che insieme a Betti e Dida, nella scorsa stagione, ha lavorato da vicino con Mike Maignan, è intervenuto durante la puntata del podcast del Milan Racconti Rossoneri. Ragno ha speso parole di elogio per Magic Mike e si è espresso così: "Ci vuole grandissima concentrazione: credo che questa sia l’arma più importante che sta fornendo Mike a se stesso e al reparto difensivo. Sotto l’aspetto della concentrazione, Mike è strepitoso come riesce a stare in partita. Riesce a isolarsi completamente da quello che lo circonda e ha il solo obiettivo di essere pronto in tutto e per tutto. Le parate che è andato a fare sono fattore di concentrazione e posizionamento”