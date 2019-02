Rai - Calabria: "Il gol subito ad inizio ripresa ci ha tagliato le gambe"

Davide Calabria, terzino del Milan, ha così parlato a Rai Sport al termine della partita pareggiata 1-1 in casa della Roma: "Abbiamo fatto un buon primo tempo e un buon secondo loro, immagino che il pareggio sia il risultato più giusto. Potevamo concretizzare un po' di più e magari non subire subito il gol a inizio secondo tempo. Il fattore stanchezza è minimo: siamo allenati molto bene ed abbiamo tenuto sui novanta minuti. La Roma però era ferita nell'orgoglio e magari ci ha messo qualcosina in più questa sera. Per loro non è un periodo molto positivo ma a dicembre ci siamo passati anche noi. In questi momenti si dà sempre qualcosa di più. Purtroppo prendere quel gol ci è costato il pareggio. La cosa non ci ha aiutati mentalmente: nel secondo tempo il pubblico li ha aiutati. Noi siamo stati troppo bassi senza riuscire ad alzarci bene con la linea".