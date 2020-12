Rai - Maldini: "Il coraggio di questo Milan mi rende felice. Pioli? Ci diciamo tutto"

Con ventisei risultati utili consecutivi, Paolo Maldini non può che essere orgoglioso del suo Milan: “Mi rende felice per la maniera di giocare, la sua maniera di essere, il suo coraggio, quindi son tutte cose cose che noi abbiamo chiesto ai nostri giocatori quando sono arrivati e a quelli che abbiamo trovato quando nell’agosto del 2018 ho accettato questo lavoro”.

Un Milan coraggioso, che non molla un centimetro in campo, in grado di risolvere le partite all'ultimo minuto - come si è visto contro la Lazio nell'ultima giornata dell'anno -, mentalità trasmessa da Stefano Pioli: “Credo che abbia tante caratteristiche da grande allenatore, quindi c’è un rapporto molto aperto, ci diciamo tutto. Anche perché è l’unica maniera per riuscire ad avere dei risultati”, prosegue Maldini.

