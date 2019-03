Raimondi a MN: "Piatek poco servito? Gli esterni si sono preoccupati troppo della fase difensiva"

Claudio Raimondi, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato dei pochi servizi ricevuti da Piatek nelle ultime partite: "Sono arrivati pochi suggerimenti dai due esterni. Se i due esterni pensano troppo a contenere per migliorare la fase difensiva hanno poche chances di brillare come suggeritori. In questo senso la frenata di Piatek è determinato proprio da questo, le due ali hanno pensato forse un po' troppo. Rino dovrebbe liberarli con compiti più offensivi, chiedendo un sacrificio maggiore agli interni di centrocampo. Bene non subire gol ma bisogna sfruttare anche le caratteristiche offensive degli esterni d'attacco. Evidentemente vanno maggiormente liberati, mi aspetto di vedere un Suso più libero di testa".