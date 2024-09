Raiola su Bennacer: "C'è stato chiacchiericcio con qualche club ma lui non ha mai messo in discussione la voglia di restare"

L'ascesa di Ismael Bennacer si è bruscamente interrotta in quella maledetta semifinale di andata di Champions League contro l'Inter. Sotto 2-0 dopo pochi minuti, i rossoneri perdono il centrocampista algerino per un infortunio al ginocchio. La scorsa stagione il numero 4 è tornato a dicembre ma a rilento e anche in Coppa d'Africa ha avuto subito nuovi problemi che poi si sono ripresentati nella seconda metà dell'anno. Anche nel corso dell'estate ha avuto grandi difficoltà tanto che il club rossonero ha cercato di venderlo fino all'ultimo. Poi l'infortunio grave con la Nazionale che lo terrà fuori ancora per due mesi e mezzo circa.

Oggi sulle colonne di Tuttosport ha parlato Enzo Raiola, procuratore di Bennacer. Le sue parole sul futuro dell'assistito: "Il discorso è semplice. C’è stata una fase di chiacchiericcio con qualche club, ma lui non ha mai messo in discussione la sua voglia di restare al Milan. Ricordo anche che il mercato arabo non è aperto tutti i giorni e non tutti possono andare in Arabia Saudita. I rossoneri pure volevano restasse e si fa fatica a scegliere un’altra squadra in Europa. A Milano si sta bene, il club è importante, non è facile lasciare il Milan".