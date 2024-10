Ramaccioni: "Negli ultimi tempi di Farina molti si fecero allungare il contratto, io no. Arrivò Berlusconi..."

Nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast, format curato e prodotto da Milan TV con ospiti diversi protagonisti del mondo rossonero, presente e passato. In questa puntata l’ospite è Silvano Ramaccioni, prima Direttore Sportivo e poi Team Manager rossonero per un’avventura durata quasi trent’anni.

Qui le sue dichiarazioni sul passaggio dalla presidenza Farina a quella Berlusconi.

Si ricorda l’aneddoto di quando Berlusconi comprò il Milan…?

“Io non ho partecipato a nessuna trattativa. Molti si fecero allungare il contratto dal dottor Farina (prima che vendesse, ndr). Il mio contratto era in scadenza, ho negato di prolungarlo e di presentarmi poi al dottor Berlusconi dicendo che avevo il contratto in scadenza dopo tre anni. Invece quando l’ho incontrato gli ho detto che aveva fatto fino a quel momento il dirigente del Milan, ero senza contratto e che se avesse voluto sarei stato a disposizione. Era troppo comodo altrimenti. Tutti quelli che avevano avuto l’idea di farsi allungare il contratto invece non rimasero nel Milan”.