Ramazzotti: "Alla Juve c'era Barzagli, ora Allegri ha deciso di affidare a Tomori un ruolo delicato. E le prime risposte sono state positive"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Fikayo Tomori, centrale rossonero impiegato da braccetto destro nelle prime due amichevoli della tournée estiva da Massimiliano Allegri: "Tomori, in questo pre-campionato, è diventato un punto termo della difesa al Massimiliano Allegri. Perché del quattro centrali è sicuramente il più rapido, l'unico capace di trasformare la linea a tre in quella a quattro in un ruolo delicato che richiede determinate caratteristiche fisiche, ma anche concentrazione e applicazione. Per capire, nella prima esperienza alla Juventus del tecnico di Livorno, era un certo Andrea Barzagli a fungere da marcatore di destra nella difesa a tre, salvo poi scivolare nel ruolo di terzino in fase di possesso per consentire alla squadra di alzarsi. Ora Max ha deciso di affidarsi a Fikayo e le prime risposte, con Arsenal e Liverpool, sono state positive.

Con Allegri è convinto che ciò che è successo con Fonseca e Conceicao non succederà e che i gol al passivo saranno di meno. E così lavora sulle scalate difensive, per farsi trovare pronto quando dovrà fronteggiare uno contro uno di un esterno avversario più veloce. Quando in fase di possesso si troverà a destra, non gli sarà chiesto di spingere, ma di 'amministrare" e di non scoprire la squadra".