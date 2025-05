Ramazzotti: "Allegri è uno dei più cari su piazza: il Milan lo sa e, se si è avvicinato a lui, è perché probabilmente è disposto alla spesa"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sull'idea Max Allegri per il Milan: "L'identikit combacia in tutto e per tutto: italiano, che conosca le dinamiche del campionato e delle grandi coppe, che abbia un ricco palmares ed esperienza ai vertici, in modo da farsi "garante" della risalita rossonera: Massimiliano da Livorno non solo conosce la Serie A come pochi ma è anche un habitué di Milanello, che ha frequentato dal 2010 al gennaio 2014 nella sua prima avventura da allenatore rossonero. È un vincente, quel che serve al club dopo aver perso la qualificazione alle prossime coppe europee e l'affetto del pubblico di San Siro.

Il Milan vuole ripartire al Max, per cui nessuno meglio di Allegri può guidarlo dalla panchina. Il Milan è nel pieno dei ragionamenti, ma è partito da un presupposto chiaro: la necessità di rifondare la squadra perché torni immediatamente protagonista. Un pensiero che va di pari passo con la candidatura di Allegri, riemersa con forza nelle ultime ore dopo che era stata già analizzata nelle scorse settimane. Max non è certo l'unico profilo, ma di sicuro corrisponde molto più di altri alla volontà del club di affidarsi a un allenatore di primissimo piano. Motivo per cui, Allegri è anche uno dei più cari su piazza: il Milan lo sa e, se si è avvicinato a lui, è perché probabilmente è disposto alla spesa oltre che ad affidargli un progetto triennale, in linea con il contratto firmato dal neo ds Tare".