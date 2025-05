Riecco Allegri! Dal campo al mercato: che impatto potrà avere sul Milan?

Chi temeva un altro casting infinito come quello per il direttore sportivo, può tirare un sospiro di sollievo: il Milan ha già scelto il nuovo allenatore che sarà Massimiliano Allegri. Accordo trovato nelle ultime ore sulla base di un triennale da cinque milioni di euro più due di bonus, ora mancano da sistemare gli ultimi dettagli burocratici e le firme, ma ormai non ci sono più dubbi su chi ci sarà sulla panchina del Diavolo nella stagione 2025-2026. Ma che impatto avrà uno come Allegri sul Milan sia dentro che fuori dal campo?

CERTEZZA MAX - Il club rossonero è reduce da una stagione fallimentare e tante scelte sbagliate, compresa quella sulla panchina un anno fa. Stavolta niente scommesse, ma una grande certezza come il tecnico livornese. Per lui parlano i risultati: da allenatore ha infatti vinto sei scudetti (uno con il Milan e cinque con la Juventus), tre Supercoppe Italiane (una con il Milan e due con la Juventus) e cinque Coppe Italia. In campo, si vedrà una squadra completamente diversa dall'ultima stagione, in particolare molto più compatta e solida in fase difensiva (non si vedranno più quelle enormi praterie in mezzo al campo e tutti quei gol subiti per esempio). Allegri ha poi la personalità giusta per rapportarsi sia con i giovani che con i big della rosa milanista, compreso Rafael Leao. Nel 2022, intervistato dal Corriere della Sera, Max parlò così del portoghese: "Il Milan ha due giocatori eccezionali e molto moderni, Theo Hernandez e Leao. Si ritorna all’importanza della fisicità. Non c’è nel mondo un altro che salta l’uomo con la potenza e la leggerezza di Leao".

PROGETTO VINCENTE - La presenza di uno come Allegri sarà poi importante anche sul mercato. Aver preso un tecnico di primissima fascia come lui dimostra che l'obiettivo del club di via Aldo Rossi è quello di tornare subito a vincere. E questa cosa può essere per esempio una motivazione in più per un giocatore per accettare la corte del Milan, ma anche di restare per chi è già a Milanello. Perchè non è un mistero che ci sono molte voci di addio su diversi big della rosa milanista come Reijnders, Maignan, Theo Hernandez e Pulisic. Essere allenati da Allegri potrebbe cambiare le loro prospettive e la loro percezione del progetto tecnico del Diavolo ed essere così convinti a rimanere in rossonero. Anche per questo aver scelto un allenatore top come Max è stata la scelta migliore.