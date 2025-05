Il mercato cambierà il Milan. Ma Leao sarà al centro del progetto

vedi letture

Nel 2022, in un'intervista al Corriere della Sera, Massimiliano Allegri dichiarò: "Il Milan ha due giocatori eccezionali e molto moderni, Theo Hernandez e Leao. Non c’è nel mondo un altro che salta l’uomo con la potenza e la leggerezza di Leao". E sarà proprio da questo mix di potenza e leggerezza che ripartirà il Milan targato Max Allegri.

Leao al centro

Questa mattina l'edizione di Tuttosport ha iniziato i ragionamenti su come sarà costruita la rosa rossonera per la prossima stagione, ora che al comando ci sono Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il punto fermo c'è ed è già stato messo in chiaro con la società: Rafael Leao sarà al centro del progetto. Tradotto in termini più chiari: Rafael Leao non partirà quest'estate. A far ripensare il club solo un'offerta davvero irrinunciabile che al momento però non è prevista dalle parti di Casa Milan. Anche lo stesso giocatore, in queste ore, ha ricevuto rassicurazioni importanti sul suo futuro e che vanno nella direzione della permanenza. Chiaro che poi la palla passerà al portoghese, in tutti i sensi, che dovrà dimostrare di saper saltare l'asticella di un allenatore come Allegri che di certo non verrà a Milanello per ridere e scherzare.

Il Milan cambierà

Il calciomercato sarà cruciale: lo è ogni anno ma con dei cambi così importanti è ancora più fondamentale. Nello specifico Allegri è stato rassicurato e avrà almeno due elementi nuovi per reparto. Difficile prevedere i nomi. Si sa invece da quali big si ripartirà: Christian Pulisic su tutti, con la speranza di convincerlo ad accettare il rinnovo per ora congelato dall'americano che attendeva di capire il progetto; ma anche Santi Gimenez che avrà l'opportunità di ripartire forte, facendo quasi tabula rasa. Le insicurezze maggiori riguardano Theo Hernandez, che rimane in bilico visto i rapporti non ottimali con la società, e Tijjani Reijnders, su cui il pressing del Manchester City inizierà a essere insistente.