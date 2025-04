Ramazzotti: "Conceiçao ha chiesto alla squadra di non alzare il piede dall’acceleratore in vista della gara contro il Venezia"

Andrea Ramazzotti, prima firma sul Milan de La Gazzetta dello Sport, si è così espresso commentando il presente e il futuro prossimo del club rossonero: "Ipotizzare dal “baratro” dell’attuale nono posto in classifica di vincere il prossimo scudetto non è impossibile né utopistico. Lo dimostra il Napoli che, dopo aver chiuso al decimo posto il 2023-24, adesso con Conte in panchina sta lottando per il titolo con l’Inter. Il Milan, magari rafforzato nel morale dai due trofei conquistati nel 2024-25 (manca il secondo...), partirà deciso a lottare per il vertice e per cucirsi sul petto la seconda stella. Il patrimonio di entusiasmo che la qualificazione alla finale di Coppa Italia ha dato, però, non va disperso. In via Aldo Rossi lo sanno bene. Ecco perché Conceiçao ha chiesto alla squadra di non alzare il piede dall’acceleratore in vista della gara di domani contro il Venezia. E la società concorda con la linea scelta dall’allenatore, tanto che ieri Ibrahimovic e il dt Moncada si sono presentati a Milanello. Non per festeggiare il successo nel derby, ma per far sentire la presenza della dirigenza. In questa stagione il Diavolo non ha avuto continuità di rendimento e, come ha spiegato Reijnders nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, "dopo la vittoria al Bernabeu abbiamo pareggiato a Cagliari. Se vuoi lottare per vincere il campionato, non te lo puoi permettere".

A Venezia, dunque, il Milan deve giocare... da Milan e prendersi i tre punti. E poi è obbligatorio a ripetersi anche con il Genoa e il Bologna, gli altri due impegni di Serie A prima della finale di Coppa contro i rossoblù di Italiano. Perché la mentalità vincente della prossima stagione si costruisce adesso che il milanismo infiamma di nuovo il popolo del Diavolo".