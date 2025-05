Ramazzotti: "Per Allegri, penso che Loftus-Cheek come caratteristiche possa essere il Khedira della prima versione della sua Juve"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su quello che potrebbe essere il Milan di Massimiliano Allegri.

Un estratto delle sue parole: "Le incognite sono tante e in mezzo c'è un mercato intero con innesti da programmare e partenze sia da evitare (Reijnders) sia da agevolare (i giocatori che non rientrano nel progetto). Il Milan di Massimiliano Allegri, però, prenderà forma a breve. Anzi, nella testa del tecnico livornese una forma ce l'ha già. Perché in questa stagione non è stato certo tutte le sere al cinema, ma davanti alla tv a studiare calcio. Italiano ed estero. Chiaramente sono tantissime le partite del Diavolo che lui e il suo staff hanno guardato.

Si sono fatti un'idea precisa di ciò che è successo in questo difficile 2024-25, hanno memorizzato le criticità, ma soprattutto le caratteristiche dei giocatori in rosa e quelle degli elementi che servono. Quando il contratto sarà a posto, si passerà alla fase di progettazione, con le conferme, gli addii e gli acquisti. Le idee dunque Max le ha già chiare.

Fofana ha le caratteristiche per diventare un elemento prezioso: non recupera solo palloni, ma serve assist e sa giocare il pallone. Loftus-Cheek come caratteristiche fisiche e tecniche può essere il Khedira della prima versione della sua Juventus, ma l'inglese è reduce da una brutta stagione, piena di infortuni e stop".