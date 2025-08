Ramazzotti: "Principalmente Allegri userà Modric come mezzala, ma ci saranno partite nelle quali farà il regista"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "I compagni lo attendono con impazienza e nelle interviste non lo nascondono: tutti hanno una voglia incredibile di condividere lo spogliatoio con lui perché sanno che il numero 14 porterà esperienza e leadership. Proprio quest’ultima qualità è mancata tanto al Diavolo la passata stagione e adesso il problema è stato risolto. Perché Modric da una vita è abituato a giocare al top e lo ha sempre fatto da attore protagonista ovvero gestendo il pallone nei momenti difficili e spesso tirando fuori magie con i piedi “fatati” che ha. La leadership che gli veniva riconosciuta al Real, anche quando nello spogliatoio c’erano campioni come Ronaldo, Benzema, Kroos e Sergio Ramos (solo per fare qualche esempio), la porterà con sé a Milano per la gioia di Allegri che ha già iniziato a modellare il centrocampo su Luka.

Dove lo posizionerà? Principalmente lo userà come mezzala, ma ci saranno partite nelle quali farà il regista. Al fianco di Ricci oppure al suo posto. Di certo quando sarà al 100%, difficilmente siederà in panchina. In mezzo il Milan ha molte opzioni e in caso di arrivo di Jashari le soluzioni aumenteranno ulteriormente, ma Modric è... Modric. Lo sanno anche i compagni che lo aspettano convinti che li possa aiutare a fare un salto di qualità. Dentro e fuori dal campo".