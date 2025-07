Rampulla: "Meglio Pinamonti di Gimenez, ma tutta la vita"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà. E ha parlato di Dusan Vlahovic messo nel mirino dal Milan: "E' un calciatore che deve rilanciarsi. Dipende da che tipo di gioco vuole impostare Allegri. Se pensa che Vlahovic sia quello più adatto, fa bene a cercarlo. Allegri dirà sempre che è un buon giocatore, che può far bene. Lo cerca? Non lo so, quando si fa così è anche per sviare, magari ne cercano un altro. Mi sembra strano che lo cerchi".

Poi Rampulla ha continuato il suo discorso sui centravanti di Serie A e ha concluso così: "Il discorso è che questi ragazzi sono pagati come fuoriclasse, poi sono dei buoni giocatori...Pinamonti tutta la vita a questo punto, piuttosto che prendere giocatori che non si conoscono all'estero o altri. Vedo tanti nomi, pochi italiani. Dobbiamo farli giocare questi ragazzi. Meglio Pinamonti di Gimenez, ma tutta la vita. Facciamolo giocare in una squadra forte".