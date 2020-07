Rangnick e la storica collaborazione con Helmut Gross: i due hanno studiato tutti gli aspetti del calcio giocato

Deutsche Welle ha raccontato Ralf Rangnick, illustrando la storia del probabile futuro allenatore e dirigente rossonero. Il manager tedesco ha sempre lavorato a stretto contatto con Helmut Gross, un grande appassionato calcistico che è diventato un consulente a lungo termine. Insieme i due hanno elaborato un piano per controllare tutti gli aspetti di giocato, non lasciando nulla di inesplorato. Significativa anche la "cultura dell'errore", visione che, in un approccio estremamente impegnativo per i calciatori, permette anche di accettare alcuni errori come parte del processo di sviluppo.