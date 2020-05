Rangnick su Werner: "Dovrà valutare se in un altro club potrà giocare regolarmente come a Lipsia"

Ralf Rangnick, intervistato da Mitteldeutsche Zeitung, si è espresso in merito a Timo Werner, stella del Lipsia accostato anche al Milan: "Conosco la sua famiglia, anche la sua fidanzata sa consigliarlo molto bene. Deve continuare a migliorare, soprattutto nel suo rendimento. Sarei contento se restasse. Se dovesse partire potrebbe essere sostituito, ma Timo dovrà valutare se in un altro club avrà la possibilità di giocare con regolarità come al Lipsia".