Ranieri: "Conceiçao ha messo bene in campo la squadra dopo pochi mesi che sta qua: segno che sta facendo bene"

Al termine della gara tra Milan e Roma, che si è giocata a San Siro questa sera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri si è presentato per rispondere alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del post gara. Tutte le sue dichiarazioni.

Cosa non ha funzionato?

"Prima di dire, vorrei fare i complimenti al Milan, squadra di grandissima qualità: ci hanno chiuso nella prima parte del primo tempo, non eravamo così pronti nelle ripartenze e non dovevamo prendere gol in quella maniera. Nella seconda parte di primo tempo abbiamo creato tantissimo e poi ti fanno la fotocopia del gol che abbiamo preso in campionato: avevo detto ai tre difensori di stare attenti alla ripartenze. Sono soddisfatto della prova della squadra, non posso rimproverare nulla: c'è qualche errore ma la squadra ha lottato fino in fondo. Avevamo fatto il 3-2 e sarebbe stato simpatico: il Milan avrebbe pensato anche all'Inter"

Sulla frase detta a Conceicao...

"Sì gli ho detto quella frase. Sono molto sincero, ha messo bene in campo la squadra: questo dopo pochi mesi che sta qua. Segno che sta facendo bene"