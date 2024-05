Ranieri: "Lascio il calcio a malincuore, perché è una decisione dura e sofferta"

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - "Dopo la promozione in A, che magari non ci aspettavamo così immediata quando arrivai a gennaio, e questa salvezza arrivata ora, ho deciso la cosa giusta, lasciare adesso". Così Claudio Ranieri in un video messaggio ai tifosi sui social. " A malincuore, perché è una decisione dura e sofferta. Preferisco andare via così e magari un altro anno che le cose non vanno bene. Voglio lasciare un bel ricordo alla gente. Mi auguro di essere ricordato come un persona positiva, senza i tifosi non ce l'avremmo fatta. Sono orgoglioso di voi". (ANSA).