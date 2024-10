Ranking FIFA: l'Italia guadagna una posizione, ora è nona

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Trentadue qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 26, 47 per la Coppa delle Nazioni Africa 2025, 79 partite della Nations League e 17 amichevoli sono state giocate durante la recente finestra internazionale, ottobre 2024 è un mese particolarmente intenso per il calcio e ha portato a una serie di cambiamenti nel ranking Fifa, a cominciare dall'Italia che ha guadagnato una posizione passando dal 10/o al 9/o posto. L'Argentina è ancora in testa, ma il vantaggio su Francia (2/a) e Spagna (3/a) è diminuito. Inghilterra (4/a), Brasile (5/o) e Belgio (6/o) hanno mantenuto la loro posizione.

Il Portogallo ha guadagnato una posizione ed è 7/o mentre la Germania è 11/a. Perdono una posizione l'Olanda (8/a) e la Colombia (10/a). (ANSA).