Ranking UEFA, 5° posto Champions possibile? La Roma ci dà una mano

L'Italia guadagna terreno sulla Spagna, soprattutto grazie allo scontro diretto di Europa League fra Roma e Athletic con i giallorossi che hanno vinto in rimonta. Provvidenziale Edor Shomurodov, decisivo nei minuti di recupero così come Gustav Isaksen, la cui rete al 98' ha permesso alla Lazio di sbancare Plzen. Tanti ringraziamenti a Manchester United e Vitoria Guimaraes che fermando sul pari Real Sociedad e Betis ci fanno un grande favore. Peccato che la Fiorentina vada a perdere contro il Panathinaikos, non dando nessun punto al nostro Paese.

Questo il ranking attuale:

1. Inghilterra 22.177 (6 squadre in corsa su 7)

2. Spagna 19.891 (6 su 7)

- - -

3. Italia 18.937 (4 su 8)

4. Germania 16.671 (4 su 8)

5. Portogallo 16.250 (2 su 5)

6. Francia 15.285 (3 su 7)

7. Belgio 15.250 (2 su 5)

8. Olanda 15.083 (4 su 6)

9. Grecia 12.187 (2 su 4)

10. Norvegia 10.812 (2 su 4)

- - -

Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking

1. Inter 27.750 punti

2. Lazio 22.000

3. Atalanta 21.000

4. Milan 20.000

5. Juventus 18.250

6. Roma 17.500

7. Fiorentina 14.000

8. Bologna 11.000

Punti totali 151.500 - Media 18.937

- - -

Questo è invece il ranking quinquennale per squadre aggiornato al termine del mercoledì di Champions. Le posizioni determineranno l'inserimento nelle fasce di sorteggio per la prossima edizione delle tre coppe europee

1. Real Madrid 142.000

2. Manchester City 137.750

3. Bayern Monaco 130.750

4. Liverpool 125.500

5. Roma 104.500

6. Paris Saint-Germain 104.000

7. Inter 103.750

8. Borussia Dortmund 101.250

9. Chelsea 97.500

10. Bayer Leverkusen 95.250

11. Barcellona 95.250

12. Atletico Madrid 91.500

13. Manchester United 90.500

14. Arsenal 90.000

15. Benfica 87.750

16. Atalanta 82.000

17. Villarreal 82.000

18. Porto 79.750

19. Milan 78.000

20. Lipsia 78.000

21. Juventus 74.250

22. Lazio 72.000

32. Napoli 61.000

37. Fiorentina 55.000

92. Bologna 18.858

- - -

Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2026/27.

Quattro posti Champions 2026/27

1. Inghilterra 107.909

2. Italia 94.293

3. Spagna 90.452

4. Germania 84.581

5. Francia 70.450

Tre posti Champions 2026/27

6. Olanda 66.983

Due posti Champions 2026/27

7. Portogallo 62.266

8. Belgio 56.450

9. Repubblica Ceca 43.900

10. Turchia 43.500

11. Grecia 38.812

12. Norvegia 38.687

13. Austria 35.550

14. Scozia 35.150

15. Danimarca 33.981