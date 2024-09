Ranking UEFA, resta viva la corsa al 5° posto Champions: Italia ora 45ª

Ripartono le coppe europee e con esse si avvia anche il ranking che assegnerà due posti in più alla Champions League 2025/26. L'Italia e la Germania si sono guadagnate lo slot extra per questa edizione-

Calcolo del coefficiente di associazione



Il coefficiente stagionale di una federazione si calcola sommando i punti ottenuti da tutti i suoi club in una determinata stagione della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League e dividendo poi il totale per il numero di club di quella federazione che hanno preso parte alle tre competizioni UEFA per club in questione.

I punti vengono assegnati come segue:

a. 2 punti per la vittoria (1 punto per le partite di qualificazione e play-off);

b. 1 punto per il pareggio (0,5 punti per le partite di qualificazione e play-off);

c. 0 punti per una sconfitta.

Se un club ha rifiutato di partecipare a una competizione UEFA per la quale si era qualificato o è stato escluso o non ammesso alla competizione e non è stato sostituito da un altro club della stessa federazione, il coefficiente della federazione viene calcolato dividendo il numero totale di punti ottenuti dai suoi club per il numero di club a cui la federazione aveva diritto di partecipare in base alla lista di accesso.

Punti bonus



Ai club vengono assegnati punti bonus in base alla loro posizione finale nella classifica della fase di campionato.

Ai club che raggiungono gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali o la finale vengono assegnati 1,5 punti extra per ogni turno nella UEFA Champions League, 1 punto extra per ogni turno nella UEFA Europa League e 0,5 punti extra per ogni turno nella UEFA Conference League.

Questi punti bonus sono inclusi anche nel calcolo del coefficiente di associazione.

Principi di calcolo

I punti partita vengono assegnati in base ai punteggi finali ratificati dalla UEFA. I calci di rigore non contano.

I coefficienti vengono calcolati al millesimo e non arrotondati.

Se i turni di gara vengono modificati e le partite vengono giocate in gara unica anziché in gara doppia, i punti assegnati vengono adattati come segue:

a. 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari o supplementari (1,5 punti per le partite di qualificazione e play-off);

b. 2 punti per il pareggio nei tempi supplementari (1 punto per le partite di qualificazione e play-off);

c. 1 punto per una sconfitta nei tempi regolamentari o supplementari (0,5 punti per le partite di qualificazione e play-off).

Ciò non si applica alla finale della UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League.

Coefficienti uguali



Se due o più associazioni sono classificate a pari merito, per determinare la loro classifica finale vengono applicati i seguenti criteri, in quest'ordine:

• i loro coefficienti nell'ultima delle stagioni su cui si basa la classifica;

• i loro coefficienti nella stagione più recente in cui non sono uguali.

Il ranking al 26 settembre 2024:



1. Turchia (4 club in corsa su 5) 6.500 punti

2. Repubblica Ceca (4/5) 4.900

3. Svezia (3/4) 4.250

4. Norvegia (2/4) 4.125

5. Ungheria (1/4) 3.625

6. Slovenia (2/4) 3.625

7. Armenia (1/4) 3.625

8. Polonia (2/4) 3.375

9. Danimarca (2/4) 3.250

10. Slovacchia (1/4) 3.125

11. Romania (1/4) 3.125

12. Portogallo (5/5) 3.000

13. Grecia (3/4) 2.875

14. Lettonia (1/4) 2.875

15. Cipro (3/4) 2.750

16. Bulgaria (1/4) 2.625

17. Belgio (5/5) 2.600

18. Montenegro (0/3) 2.500

19. Azerbaigian (1/4) 2.375

20. Croazia (1/4) 2.375

21. Islanda (1/4) 2.375

22. Irlanda (1/4) 2.375

23. Svizzera (3/5) 2.200

24. Kazakistan (1/4) 2.000

25. Kosovo (0/4) 2.000

26. Israele (1/4) 1.875

27. Austria (4/5) 1.800

28. Bosnia Erzegovina (1/4) 1.750

29. Moldavia (1/4) 1.625

30. Estonia (0/4) 1.625

31. Francia (6/7) 1.500

32. Paesi Bassi (5/6) 1.500

33. Far Oer (0/4) 1.500

34. Finlandia (1/4) 1.500

35. Galles (1/4) 1.500

36. Gibilterra (0/3) 1.500

37. Scozia (3/5) 1.400

38. Bielorussia (1/4) 1.375

39. Lituania (0/4) 1.375

40. Lussemburgo (0/4) 1.250

41. Albania (0/4) 1.250

42. Georgia (0/4) 1.250

43. Inghilterra (7/7) 1.142

44. Germania (8/8) 1.125

45. Italia (8/8) 1.000

46. Spagna (7/7) 1.000

47. Ucraina (2/5) 1.000

48. Andorra (0/3) 1.000

49. Malta (0/4) 1.000

50. Irlanda del Nord (1/4) 1.000

51. Serbia (2/5) 0.700

52. Macedonia del Nord (0/3) 0.666

53. San Marino (0/3) 0.666

54. Liechtenstein (0/1) 0.500