Ranking under 15 de La Giovine Italia: Camarda strappa il primo posto

Il centravanti rossonero ha "strappato" il primo posto a Oliver Blini, giocatore dell'Empoli, nella classifica di rendimento de La Giovane Italia.

Nel Ranking Under 15, che analizza ogni settimana le prestazioni dei giovani calciatori, non si può dire che siano mancate emozioni e colpi di scena. Perchè quanto successo nell'ultima giornata di campionato, ha veramente dell'incredibile.

Ma facciamo un passo indietro. Prima delle partite disputate nello scorso weekend, la classifica Ranking vedeva: Oliver Blini al comando, seguito da Francesco Camarda e Edoardo Zanaga. Un Oliver Blini che, fino a qualche settimana fa, sembrava lontano dal podio ma grazie alle sue ottime prestazioni con l'Empoli Under 15 è riuscito a recuperare punti e salire addirittura in prima posizione.

La situazione però, come anticipavamo poco fa, è completamente cambiata. Il centravanti rossonero, di cui vi parliamo ormai da tanto tempo, ha deciso di cambiare le carte in tavola, siglando una strepitosa tripletta contro il Sudtirol. Un risultato importante sia per la sua stagione con il Milan Under 16, che ha chiuso la propria regular season in vetta al girone B, ma anche per la sua annata nel Ranking Under 15, strappando il primo posto proprio alla diciottesima giornata, l'ultima prima della fase finale del campionato. Oliver Blini si deve, dunque, "accontentare" del secondo posto: traguardo comunque notevole.

Scende addirittura al quinto Edoardo Zanaga, scavalcato dal compagno di squadra Thomas Campaniello e da Simon La Mantia, una certezza nelle nostre classifiche. Scendendo poi di qualche posizione, troviamo Christian Comotto e Danilo Busiello, altri due giocatori di Milan e Empoli. A chiudere la Top 10 ecco invece Benit Borasio (Juventus), Silvio Cambrini (Bologna) e Mirko Franchi (Inter).