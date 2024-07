Ravelli: "Ibra 'ombrellone' di Fonseca e società scudo: condizioni indispensabili per successo del progetto"

Arianna Ravelli, giornalista collega del Corriere della Sera, questa mattina ha proposto un pezzo di commento sul quotidiano generalista con tema il nuovo corso rossonero targato Paulo Fonseca e Zlatan Ibrahimovic. Il tecnico portoghese e il Senior Advisor svedese sono stati i protagonisti della mattinata di ieri con una conferenza stampa in cui si è parlato tanto di campo e scelte tattiche (Fonseca) ma anche di questioni extra-campo legate al calciomercato (Ibra).

Il pensiero di Arianna Ravelli: “La vicinanza, anche fisica, vista ieri, tra Paulo e Ibra dovrà però concretizzarsi ogni giorno a Milanello davanti ai giocatori e fuori davanti al microfoni, soprattutto se l'avvio non dovesse essere dei più facili, cosa da mettere in conto quando si cambia. Ibra 'ombrellone' di Paulo e società brava a fare scudo saranno le condizioni indispensabili per il successo del progetto, dopo ovviamente i rinforzi del mercato”