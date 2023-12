Ravelli sul Milan: "Prima mezz'ora del secondo tempo incomprensibile e inaccettabile"

Della scadente prestazione del Milan di ieri pomeriggio a Bergamo, si ricorda soprattutto un avvio di secondi tempo da horror in cui i rossoneri per circa mezz'ora sono stati messi alle corde dall'Atalanta, finendo poi per subire il secondo gol di Ademola Lookman. Un copione che il Diavolo aveva già recitato nelle trasferte di Napoli e Lecce, anche se con risultati diversi.

Arianna Ravelli, firma del Corriere della Sera, ha commentato con durezza la prima parte della seconda frazione di gioco: "Qui c’è un problema di fondo, un meccanismo che si è inceppato, anche nella testa. La prima mezz’ora del secondo tempo è incomprensibile, oltre che inaccettabile, per mollezza e fragilità".