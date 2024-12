Ravezzani: "Bene Fonseca a limitare turnover: partita perfetta"

Il direttore di Telelombardia, il collega Fabio Ravezzani, sul suo profilo personale di X ha commentato la gara di ieri sera tra il Milan e il Sassuolo, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e stravinta dai rossoneri per 6-1. Il messaggio di Ravezzani recita questo: "Ero convinto che il Sassuolo sarebbe stato un ostacolo molto pericoloso per il Milan. Bene ha fatto Fonseca e limitare il turnover. Partita perfetta. E buon viatico per la sfida fondamentale con l’Atalanta di venerdì. Vincere è indispensabile per ragionare in grande".