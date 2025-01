Ravezzani: "Cardinale deve spendere, non pensare alle plusvalenze di Tomori"

Oggi per il Milan è il tempo di farsi un esame di coscienza, come suggerito anche dallo stesso Sergio Conceicao ieri al termine della bruttissima gara giocata dai rossoneri contro la Juventus. Oggi è il tempo di cercare di capire cosa è andato storto e di incassare le critiche.

Il direttore di TeleLombardia, il collega Fabio Ravezzani, ieri ha commentato la partita a caldo sul suo profilo X, attaccando il modus operandi sul mercato della gestione di Gerry Cardinale: "Per raggiungere obiettivi ambiziosi Cardinale deve spendere, non pensare soprattutto alle plusvalenze di Tomori. Il Milan resta una squadra senza grandi alternative ai titolari. Morata non convince, le riserve peggio. Serve un grande centravanti. E serve subito o addio Champions.