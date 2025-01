Ravezzani: "Cessione Morata ineccepibile. Il vero problema sarà il sostituto. Il Milan non può più sbagliare"

vedi letture

L'avventura di Alvaro Morata al Milan è in procinto di finire dopo soli sei mesi: l'attaccante spagnolo è in trattativa avanzata con il Galatasaray e già da domani potrebbe salutare i rossoneri. Operazione in uscita che Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, commenta così con un post su X:

"Tecnicamente parlando la cessione di Morata è ineccepibile. Risparmio su cartellino e stipendio (soprattutto in prospettiva) per un calciatore 32enne che non ha mai convinto. Il vero problema sarà il sostituto. Il Milan non può più sbagliare".