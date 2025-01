Ravezzani duro contro Conceiçao: "Qualunque fosse la ragione, scenata da energumeno"

La scena tra Conceiçao e Calabria al termine di Milan-Parma non è stato sicuramente edificante, con i due che si sono scusati al termine della partita per la discussione accesa avuta in campo. Parole che evidentemente non sono bastate a Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che su X commenta così l'accaduto:

"Un allenatore del Milan non può comportarsi così cercando di arrivare allo scontro fisico con un suo calciatore in mezzo al campo. Qualunque fosse la ragione. Scena imbarazzante, da energumeno"

