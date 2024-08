Ravezzani esalta Chukwueze: "Ha una qualità straordinaria, difficilmente sbaglia il diagonale, che sia al primo o al secondo palo"

Samuel Chukwueze è pronto a prendersi finalmente il suo Milan. Nelle prime partite dell'estate rossonera, in questa finora positiva Tourneè americana l'esterno del Diavolo è stato tra i più brillanti in campo e protagonista di due assist e un gol nelle ultime due sfide contro City e Real Madrid. La stagione appena passata non è stata ottima per Chukwueze, spesso bollato come acquisto flop dello scorso calciomercato estivo. Eppure al Villarreal aveva fatto bene, con i rossoneri che aveva sborsato quasi trenta milioni per portarlo via dalla Spagna. In merito alle ultime prestazioni del nigeriano rossonero, ecco il pensiero sul suo profilo "X" del giornalista ed opinionista Fabio Ravezzani:

"Chukwueze non so se diventerà un crack in questa stagione. Ma ha una qualità straordinaria per essere un esterno: non solo salta l’uomo, ma ha un tiro molto più preciso della media nel suo ruolo. Difficilmente sbaglia il diagonale, che sia al primo o al secondo palo".