Ravezzani: "Escludendo le prime due partite di Conceiçao in Supercoppa i risultati sono gli stessi del Milan di Fonseca"

Durante l'appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabio Ravezzani. Queste le sue parole:

Cosa lascia la sconfitta del Milan di ieri?

“Quello di Theo non è l’approccio che uno si aspetta da un giocatore che deve ritrovare serietà e impegno. Il Milan perde sempre la stessa partita, non riesco a spiegarmi il Milan. Non riesce mai a evolvere, ho rivisto tutte le partite del Milan di Conceicao ed escludendo le prime due in Supercoppa vinte in rimonta i risultati sono gli stessi del Milan di Fonseca. Pareggia col Cagliari come ha fatto Fonseca, l’unica partita brillante è stata con la Roma. Poi però è arrivata la sconfitta contro una squadra scarsa, dispiace dirlo ma il Feyenoord è quinto in classifica in Eredivisie. Ha appena cacciato l’allenatore e ha perso il suo miglior giocatore, non ci sono scuse. L’unica spiegazione è che dopo Pioli il Milan ha preso due allenatori peggiori che hanno peggiorato la squadra”.