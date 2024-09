Ravezzani: "Fonseca ha avuto una brillante intuizione con Morata e Abraham. Il derby è la sua vittoria"

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato così su X la vittoria del Milan contro l'Inter: "Fonseca ha avuto una brillante intuizione: Morata e Abraham insieme danno forza e cattiveria a tutto il reparto offensivo: aiutano il centrocampo e aprono varchi per Pulisic e Leao (se solo li sfruttasse…). Il derby è la sua vittoria".

In merito alle due punte, Paulo Fonseca ha dichiarato ieri sera in conferenza stampa dopo la partita: "Io onestamente non penso che giochiamo con due attaccanti, Morata in fase di non possesso fa il trequartista. Quando ho iniziato a pensarci, è stato perché loro, sia Tammy che Alvaro, portano un'energia diversa alla squadra. Poi abbiamo un ruolo di trequartista che penso Morata faccia molto bene: l'abbiamo provato in allenamento, già l'altra settimana mi è piaciuto e penso che oggi abbiamo fatto bene".