Ravezzani: "Il Milan ha la gran forza di ribaltare una gara in cui tutto girava storto"

Uittoria in rimonta per il Milan che batte 3-2 il Torino nel segno di Pulisic. Sotto 2-0 con i gol di Vlasic e Zapata, i rossoneri riaprono la partita con un eurogol di Rabiot. Poi nel secondo tempo è decisivo l'attaccante statunitense che ha raggiunto la squadra solo oggi pomeriggio dopo un attacco febbrile. Pulisic trova il primo gol al primo pallone toccato e completa la rimonta con la seconda doppietta stagionale. La squadra di Allegri riaggancia così il Napoli in vetta,

Sul proprio account "X" Il giornalista Fabio Ravezzani scrive così:

"Il Milan ha la gran forza di ribaltare una gara in cui tutto girava storto. Pulisic è il vero fuoriclasse della squadra. Rabiot straordinario, Modric in calo. Maignan malino sul 2-0. Loftus combatte. Nkunku impalpabile, Tomori solita follia. Saele inesauribile. Toro senza cuore".

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.