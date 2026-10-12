Ravezzani: "Ramos andava tolto a metà ripresa, ma il Milan non ha un sostituto. Non c'è fiducia in Camarda"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso sul suo canale Youtube sul momento del Milan paragonato a quello della Juve.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso sul suo canale Youtube sul momento del Milan paragonato a quello della Juve: "Sarebbe ingiusto e prematuro dare giudizi definitivi, ma insomma quel salto di qualità dato dal mercato e dal cambio di allenatore, per quanto riguarda il Milan, ancora non si vede. Delle due partite, quella sicuramente più deludente è stata quella del Milan con il Sassuolo. Perché? Intanto perché la Juventus a Cagliari domina letteralmente la gara: pensate, 22 conclusioni a cinque, 10 tiri in porta a due, insomma una supremazia addirittura imbarazzante, una Juve dominante. Questo è un aggettivo che piace tanto allo sciagurato Amorim, che più ne parla e peggio fa, perché poi uno dice 'vabbè, ma dov'è che hai dominato?', e non è bastata. Ma questo è un discorso che riguarda eminentemente la Juventus.

Per quanto riguarda invece la partita del Milan, alcune considerazioni vanno fatte. Intanto la squadra sembra ancora non avere idee chiare su uno sviluppo di gioco convincente, anche perché a volte gioca con tre difensori, a volte con quattro; a volte mette un centrocampista di corsa e di passo com'è Musah, altre volte invece, nel secondo tempo, inserisce un centrocampista di costruzione come Modric. C'è un problema che riguarda ancora l'attacco, e qui insomma comincia a diventare veramente bizzarra la diversità di rendimento di Goncalo Ramos, che nel Portogallo segna quasi un gol a partita e nel Milan è poco incisivo. Ha fatto un paio di cose nel primo tempo: un tiro da posizione difficile e potente, e un colpo di testa che probabilmente poteva e doveva sfruttare meglio; poi, nel secondo tempo, è scomparso, è naufragato.

E qual è il vero problema del Milan? È che non ha un sostituto. Perché Goncalo Ramos - un po' per evidenti limiti suoi di ambientamento, ma molto anche per la stanchezza - andava tolto assolutamente a metà del secondo tempo. Ma se tu non hai fiducia in Camarda, dopo aver detto che invece volevi puntare su di lui, e lo lasci lì, finisci soltanto per aiutarlo a peggiorare la sua situazione".