Ravezzani sicuro: “La sconfitta del Milan non mi stupisce. Ennesima prova di alcuni limiti strutturali”

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Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, ha commentato la partita Lazio-Milan nel canale YouTube di QSVS. Queste le sue parole:

"Non deve stupire la sconfitta del Milan con la Lazio, non deve stupire per chi ha seguito con attenzione tutta la stagione del Milan che ha avuto la costante di fare partite molto importanti contro squadre di primissimo piano e partite molto deludenti con squadre di media o bassa classifica. Se si va a vedere la media punti della squadra di Allegri, quando gioca contro squadre sotto il sesto posto va molto peggio. Ci sono dei problemi di costruzione della squadra, di interpreti della squadra che non sono risolvibili se si pensa di puntare allo scudetto. Questo è quello che non hanno capito ancora dei tifosi che si erano illusi su una impossibile rimonta scudetto. È stata l'ennesima prova di alcuni limiti strutturali della rosa"