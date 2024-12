Ravezzani sul 125°: "Se ti invitano e non vai sbagli tu. Se non ti invitano sbaglia il Milan"

vedi letture

Oggi è il grande giorno della festa per il 125° anniversario del Milan: prevista una super festa a San Siro nel pre e, si spera, durante la sfida di campionato contro il Genoa. Eppure non sono mancate e non mancheranno le polemiche neanche per questa occasione, per quanto riguarda le assenze, gli inviti e i non inviti. L'ex calciatore e dirigente rossonero Zvonimir Boban ha dichiarato in settimana di non essere stato invitato dal club, Gerry Cardinale non sarà ai festeggiamenti, l'ex capitano e dirigente Paolo Maldini sarebbe stato invitato ma non dovrebbe rispondere con la presenza.

Di tutta questa situazione ha detto la sua anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che ha commentato così: "Se ti invitano al 125mo del Milan e non vai sbagli tu. Se non ti invitano ha sbagliato il Milan. Semplice".